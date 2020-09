Kriminalität : Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Verwandte und Lotterie-Mitarbeiter aus

Trier/Konz Erneut hat es am vergangenen Wochenende in Trier und Konz viele betrügerische Anrufe gegeben, bei denen hauptsächlich ältere Menschen um ihr Geld gebracht werden sollten.

Neun Strafanzeigen wurden am Samstag und Sonntag bei der Polizei erstattet. Angebliche Polizeibeamte hatten sich telefonisch für eine Überprüfung des Hauses angemeldet, weil in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Die Anrufer fragten nach Schmuck und Bargeld und forderten in einem Fall eine Seniorin auf, ihre Kreditkarten in Alufolie einzuwickeln und unter der Mülltonne zu deponieren.