Zahlreiche Haustürbesuche Telekom-Mitarbeiter in Trier unterwegs – Wie erkennt man, ob Betrüger vor der Tür stehen?

Als es am Mittwochnachmittag voriger Woche klingelt, ist Anita S. gleich skeptisch. Zwei Männer stehen vor ihrer Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus in der Weidegasse in Trier-Süd. Sie seien von der Telekom und wollten über den bevorstehenden Glasfaserausbau informieren, erklärt einer der beiden. Doch Anita S. will sich gar nicht erst auf das Gespräch einlassen. „Man hört halt so viel von Betrügern und ihren ausgefeilten Maschen, da ist man sensibilisiert und natürlich auch misstrauisch, wenn da plötzlich zwei Unbekannte klingeln“, berichtet Ehemann Manfred S. Zumal die beiden Männer auch nicht sofort und unaufgefordert ihre Telekom-Ausweise vorgezeigt hätten.