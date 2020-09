Betrugsmasche : Polizei warnt erneut vor betrügerischen Anrufen

Trier/Konz Wieder einmal hat es am vergangenen Wochenende in Trier und Konz zahlreiche betrügerische Anrufe gegeben, bei denen hauptsächlich ältere Mitmenschen um ihr Geld gebracht werden sollten. Das teite de Polizei mit.

Neun Strafanzeigen seien am Samstag und Sonntag bei der Polizei erstattet worden. Angebliche Polizeibeamte hätten sich telefonisch für eine Überprüfung des Hauses angemeldet, weil in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Die Anrufer fragten laut Polizei nach Schmuck und Bargeld und hätten in einem Fall eine Seniorin aufgefordert, ihre Kreditkarten in Alufolie einzuwickeln und unter der Mülltonne zu deponieren. Die neun Angerufenen im Alter zwischen 51 und 90 Jahren hätten die Betrugsmaschen erkannt und die Gespräche beendet. Die Polizei befürchtet, dass weitaus mehr potenzielle Opfer angerufen wurden und mahnt zur Vorsicht. „Diese Betrüger geben sich als Polizeibeamte oder Verwandte in Not aus oder kündigen einen hohen Lotteriegewinn an, für dessen Auszahlung man eine Gebühr bezahlen müsse,“ sagt Polizeipressesprecher Karl-Peter Jochem, „dabei haben sie nur eins im Sinn, nämlich an das Geld der Angerufenen zu kommen.“ Die sollten sofort die Polizei benachrichtigen.