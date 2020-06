Betrug an der Haustür : Betrüger klingeln in Trier an Haustüren

Betrüger klingeln in Trier an Haustüren

Betrug an der Haustür

Trier Die Unbekannten geben sich fälschlich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Zweimal haben Unbekannte am Donnerstagvormittag, 4. Juni, mit ihrer Masche Erfolg im Bereich Trier-Mariahof gehabt. Sie gaben sich an der Haustür als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Ihr Vorwand um ins Haus zu gelangen: Sie müssten die Leitungen prüfen. Einmal lenkten die Täter eine Frau ab und entwendeten Schmuck. In einem zweiten Fall stahlen sie bei einer stark gehbehinderten Frau eine Geldbörse. Auf Grund der ähnlichen Vorgehensweise, der Nähe der Tatorte zueinander und der Täterbeschreibung geht die Polizei von einem Zusammenhang aus.