Verkehrssicherheit : Fahrradsimulator und Freigetränke: Polizei informiert über Risiken von Alkohol am Steuer

Am Freitag hat die Polizei gemeinsam mit dem Betreiber des Moselstrandes und der Bitburger Brauerei eine Aktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer an der Moselperle gemacht. Von links: Alexander Brittnacher, Thomas Borsch, Gerd Müller, Sarah Wallerius, Isabelle Groß de García, Jürgen Frohn. Foto: TV/Katharina Rings

Trier Mit dem Fahrrad betrunken nach der Party zurück nach Hause? Ist ja nicht so schlimm, oder? Dass das nicht der Fall ist, dafür hat die Polizei Trier bei einem Aktionstag junge Leute sensibilisieren wollen.

Wissen Sie, wer BOB ist? Nein? Wahrscheinlich waren Sie aber schon einmal einer. Die Bezeichnung steht für den Autofahrer, der keinen Alkohol trinken darf – zum Beispiel, wenn er seine Freunde nach einer Party nach Hause fährt. Für diesen Einsatz wurden alle „BOBs“ am Freitagnachmittag am Moselstrand belohnt. Bei dem Infostand der Polizei Trier konnten sich die Fahrer einen Gutschein für ein alkoholfreies Getränk bei der Moselperle abholen. Die Polizei stand bei der Aktion mit Infomaterial, einem Fahrradsimulator und persönlichen Beratungsgesprächen bereit.

Das Ziel: Junge Leute über die Folgen von Alkohol am Steuer und andere Fahrsicherheitsthemen aufklären. „Wir wollen die Rücksichtnahme und Solidarität im Straßenverkehr stärken!“, sagt Sarah Wallerius vom Zentrum Polizeiliche Prävention Trier. Das „BOB“-Projekt gebe es schon seit 2009 in Trier, erklärt sie. Ursprünglich ging es dabei ausschließlich um Alkoholprävention, aber über die Zeit seien mehr Themen dazugekommen, um sich an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. „Immer mehr Menschen sind mit dem Fahrrad unterwegs. Deswegen ist es uns wichtig, auch darüber zu informieren“, so Wallerius.