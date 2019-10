Polizei : Betrunkener verliert am Trierer Berg Kontrolle über sein Auto

Trier Nahe der Hochschule Trier hat ein Mann am Montagabend einen Unfall verursacht. Er stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Am Dienstagabend war ein 41-Jähriger mit seinem Wagen auf der B51 in Richtung Trier unterwegs. In Höhe des Parkplatzes der Fachhochschule geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch, das Fahrzeug wieder auf die richtige Spur zu steuern, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam schließlich von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun.