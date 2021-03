Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Café, Kunst, gesundes Essen – So sieht das Konzept des neuen Cafés Glücklich in der Trierer Neustraße aus

Glücklich bei einer Tasse Cafe: Inhaberin Bettina Kaduk-Antony und ihr Koch Yannig Sturm. Foto: Elisa Lange. Foto: cafe glücklich

Trier Glücklich – so heißt das neue Kunst-Café in der Trierer Neustraße. Bevor Inhaberin Bettina Antony so richtig an den Start gehen darf, bietet sie täglich einen Mittagstisch und Gläser-Gerichte to go an. Doch ihr eigentliches Konzept ist ein anderes.