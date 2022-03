Blaulicht : Gummistiefel statt Feuerwehrschlauch: 12-jähriger Junge löscht Brand in Trier - noch bevor die Feuerwehr eintrifft

An einem Hang über Trier-West brannte es am Freitagnachmittag - aber als die Feuerwehrleute dort eintrafen, hatte schon ein Schüler das Feuer unter Kontrolle gebracht. Und das ohne Wasserschlauch.

Da staunten die Profis von der Trierer Berufsfeuerwehr: Jemand anderes hatte ihnen die Arbeit bei einem aktuellen Einsatz abgenommen. Aber der Reihe nach. Wie die Stadt Trier am Freitagabend mitteilte, seien gegen 15.45 Uhr die Feuerwehrleute von Wache 1 per Notruf alarmiert worden. Von Höhe des Messeparks am Moselufer hatten demnach Passanten Rauch am Berghang über Trier-West gemeldet. Wenig später ein weiterer Notruf, der „brennenden Waldboden“ meldete – bei der gegenwärtigen trockenen Witterung eine gefährliche Lage, wie die Stadt Trier mitteilt.

100 Quadratmeter Vegetation in Flammen

Mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), einem Tanklöschfahrzeug (TLF) und einem Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) machten sich die Feuerwehrleute sofort auf die Suche nach dem Brandherd in der Gegend am Irrbach. Weil das Gelände dort teils sehr unzugänglich ist, machten sie sich von zwei Seiten auf den Weg, von Trier-West und vom Markusberg aus. Schnell fanden sie die Stelle, an der rund 100 Quadratmeter Vegetation in Flammen gestanden haben. Und stellten fest, dass sie trotz Blaulicht und Martinshorn zu spät kommen. „Als wir an der Brandstelle eintrafen, war das Feuer schon unter Kontrolle und weitgehend gelöscht“, schildert Einsatzleiter Christoph Reuter von der Berufsfeuerwehr Trier.