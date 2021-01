Missbrauch in der Kirche : Bewährung für den Bischof-Stein-Platz in Trier

Trier Mehrheit im Stadtrat stimmt gegen Umbenennung und fordert das Bistum auf, schnell zu handeln. AfD-Fraktion verlässt nach Disput mit Grünen die digitale Sitzung

Der Bischof-Stein-Platz wird vorläufig nicht umbenannt. Der Stadtrat hat am Mittwochabend einen entsprechenden Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit großer Mehrheit abgelehnt. Zwar verurteilen alle Ratsmitglieder den sexuellen Missbrauch von Kindern und dessen Vertuschung innerhalb der katholischen Kirche. Die Vorwürfe gegen Bernhard Stein, er war zwischen 1967 und 1980 Bischof in Trier, müssten aber zunächst von der vom Bistum angekündigten Kommission untersucht und belegt werden.

Der Vorwurf Bischof Bernhard Stein war in seiner Amtszeit unter der katholischen Bevölkerung geschätzt und anerkannt. Inzwischen wird aber immer deutlicher, dass er vermutlich an der Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker in seinem Amtsbereich beteiligt war. Die Opfer selbst haben in ihrem Verein MissBit nach Ansicht der Grünen belegt, dass Bischof Stein nicht nur die Täter gedeckt, sondern sie in ihren Ämtern belassen oder an andere Orte versetzt habe, wo sie erneut übergriffig geworden seien. „Dieses Fehlverhalten ist durch Zeugenaussagen, Opferberichte und Archivmaterial belegt. Diesen Anschuldigungen wurde bisher auch vonseiten der katholischen Kirche nicht widersprochen.“