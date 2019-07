Workshop : Bewegungskünste und Zirkustheater in Malberg

Malberg/Trier Für den Workshop Bewegungskünste und Zirkustheater auf Schloss Malberg im Rahmen des Jugendkulturfestivals Sommerheckmeck von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, jeweils 9 bis 17 Uhr, sind noch Plätze frei.

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren haben die Möglichkeit, in die Welt des Zirkus einzutauchen. Im Workshop werden die Teilnehmenden in die Grundlagen der Akrobatik, der Jonglage, der Äquilibristik, der Zauberei und der Clownerie eingeführt. Am Ende führen sie ihre Kunststücke in einer großen Abschlussshow vor. Anmeldungen: info@tufa-trier.de oder Telefon 0651/7182412.