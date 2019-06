Geburtstag : Musikalische Reise durch einen besonderen Ort

Hielt die Zuschauer gebannt in Atem: Martin Folz (links) mit dem Projektchor bei der Feier zu 40 Jahre Schammatdorf in Trier-Süd. Foto: Florian Blaes

Trier Bewohner und Gäste feiern den 40. Geburtstag des Schammatdorfes in Trier-Süd. Auch eine Prominente ist dabei.

In der Straße „Im Schammat“ ist viel los. Die Straße ist gesperrt, Groß und Klein strömt ins Dorfzentrum. „Hier ist die Mitte des Schammatdorfes, und hier kommen alle zum Feiern zusammen“ erklärt Norbert Hellenthal, erster Vorsitzender des Schammatdorf e.V.

Norbert Hellenthal macht deutlich, was für alle das Projekt und Wohnen im Schammatdorf bedeutet: 40 Jahre Integratives Wohnen in gemeinschaftlicher Nachbarschaft.

Unter der Leitung von Martin Folz führen 22 Sänger und zehn Musiker ein von Folz komponiertes eineinhalbstündiges Chor- und Orchesterwerk auf. So erhalten die Gäste Einblick in das Dorfleben mitten in einer Stadt. Auch die Brüder der Abtei St. Matthias machen mit ebenso wie die beiden Musiker (Drums und Bass) des Philharmonischen Orchesters Trier.