Flut in Ehrang : Bewohner ziehen wieder in St. Peter ein

Trier-Ehrang Nach der Sanierung der Hochwasserschäden startet die Seniorenresidenz in Ehrang neu. In den nächsten Wochen soll auch die Cafeteria mit Sonnenterrasse öffnen.

Mit neuer Leitung am alten Standort: Rund acht Monate nach dem verheerenden Hochwasser sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner wieder in die Seniorenresidenz St. Peter in Ehrang eingezogen. Die erste Bewohnerin Marga Molitor freut sich auf ihr neues Zuhause. „Das Team der Seniorenresidenz hat mich herzlich begrüßt. Nun bin ich gespannt, was mich hier in St. Peter erwartet“, erzählt die 93-Jährige. Sylvia Blesius, die neue Einrichtungsleiterin in Trier-Ehrang, freut sich, dass es endlich losgeht: „Wir haben uns mit unserem Team gut vorbereitet und ich bin mir sicher, dass wir an diesem tollen Standort wieder durchstarten werden.“