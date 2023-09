Um Einnahmen der Stadt zu erhöhen 200 statt 30 Euro: Protest gegen geplanten Preisanstieg für Bewohnerparken in Trier

Trier · Nicht nur das Parken am Automaten soll in Trier teurer werden. Dezernent Thilo Becker will auch die Kosten fürs Bewohnerparken kräftig erhöhen. Dagegen regt sich Protest.

13.09.2023, 15:12 Uhr

Wie hier in Trier-Süd gibt es in der City große Bereiche, in denen Bewohner für rund 30 Euro pro Jahr ihr Auto abstellen dürfen. Wer nicht dort wohnt, muss für jede Stunde zahlen. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Städte wie Trier dürfen seit März 2023 die Gebühren für das Bewohnerparken selbst festlegen. Zuvor galt eine bundesweit einheitliche Verwaltungsgebühr von 30,70 Euro für das Bewohnerparken für ein ganzes Jahr. Bisher hatte der Stadtrat keine Anstrengungen unternommen, etwas an der Höhe der Kosten zu ändern. Nun hat der zuständige Baudezernent eine Erhöhung ins Spiel gebracht. Sie soll dazu beitragen, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, die Einnahmen der Stadt zu erhöhen.