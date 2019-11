Leserbrief : Bezahlbare Mieten bleiben auf der Strecke

Sozialer Wohnungsbau

Die angesichts des drastischen Rückgangs des Sozialwohnungsbestandes in der Stadt Trier geführte Debatte über die Quote für Sozialwohnungen bei Neubauvorhaben hat zwei Pole. Ein Teil der Befürworter verbindet die Forderung nach einer Erhöhung der Quote mit kaum zu erfüllenden quantitativen und qualitativen Anforderungen. Zu denen, die gegen eine Erhöhung der Quote sind, gehören die Bauträger.