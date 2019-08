Erlebnisgarten : Bienentracht und Blütenpracht in Hermeskeil

Hermeskeil Aktuell erstrahlt der Erlebnisgarten des Naturpark-Informationszentrums Hermeskeil in voller Blütenpracht. Der Garten wurde so angelegt, dass er von Vorfrühling bis in den Herbst hinein ein breites, blütenreiches Nahrungsangebot für Bienen, Schmetterlinge, Fledermäuse und Co. bietet.

