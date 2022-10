Über 80 Biere : Pizza-Bier und andere Exoten: Das Trierer Bierfestival lockt zahlreiche Menschen nach Olewig (Fotos)

Trier Wenn sich Bierkenner, -liebhaber und -freunde im Olewiger Blesius Garten versammeln, bedeutet das eins: Das beliebte Craftbier-Festival ist zurück. Auch in diesem Jahr gibt es viel zu probieren.

Wenn nach der Übersetzung des alten römischen Sprichwortes „in vino veritas“ im Wein die Wahrheit liegt, dann liegt im Bier die Kraft. Zumindest trifft das für das beliebte Craftbier-Festival, das am Wochenende im Olewiger Blesius Garten stattfindet, zu. Hier können sich Besucher durch die Welt der Craftbiere testen und dabei so manche regionale Leckerei entdecken. An 16 Ständen gibt es über 80 Craftbier-Sorten zu entdecken, ob traditionell oder ausgefallen. Auch regionale Brauereien sind unter den Anbietern, was das Festival so spannend macht.