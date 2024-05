Draußen essen und trinken Elf Biergärten in der Region, die einen Besuch wert sind

Dieses Gasthaus in Zurlauben verspricht eine kleine Bayerische Oase direkt am Moselufer bei direktem Blick aufs Wasser. Neben zahlreichen Variationen von Weißbier, die hier selbstverständlich auch in einer Maß erhältlich sind, bietet die Karte traditionelle bayerische Schmankerl an. Von hausgemachtem Obazda über Schweinshaxe bis hin zu Weißwürsten lässt die Karte bei Freunden der bayerischen Küche wenige Wünsche offen.