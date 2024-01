Neue Pläne, neuer Pächter Neuer Gastronom für Biergarten The Benedict steht in den Startlöchern

Trier · Der Berliner Sternekoch Björn Swanson hat sich endgültig von Trier verabschiedet. In den Biergarten von The Benedict zieht in der nächsten Saison ein neuer Pächter ein. Eigentümer Markus Friedrich verrät, was sich damit alles ändert und welche Pläne er für das Areal hegt.

11.01.2024 , 14:37 Uhr

Im Frühjahr 2023 ging Björn Swanson mit seinem neuen Konzept an den Start. In diesem Jahr übernimmt ein anderer Pächter den Biergarten . Foto: Roland Morgen

Das Rätselraten, wie und ob es mit dem Biergarten The Benedict in der Sichelstraße weitergeht, ist vorbei. Tatsächlich hat sich der Berliner Sternekoch Björn Swanson endgültig aus Trier zurückgezogen und sich damit auch von seinen gastronomischen Ambitionen vor Ort verabschiedet (der TV berichtete). Swanson will sich zu seinen Motiven persönlich nicht gegenüber dem Trierischen Volksfreund äußern. Die Kommunikation hat stattdessen Markus Friedrich, Eigentümer des Biergartens und des angrenzenden sanierungsbedürftigen Central-Hotels sowie des Hotels Römischer Kaiser übernommen.