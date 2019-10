Tourismus : Bilanz für den City-Skyliner - 40 000-faches Hochgefühl über Trier

Trier City-Skyliner lockt Einheimische und Touristen. Alle Beteiligten sind mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Der Parkplatz am Roten Turm bleibt wegen der Abbauarbeiten noch bis Mittwoch gesperrt.

Kurz nach seinem Aufbau sorgte der City Skyliner bei den vorbeikommenden Trierern noch für ungläubige Blicke nach oben, wenige Wochen später war der mit 81 Metern höchste mobile Aussichtsturm der Welt schon fast eine dauerhafte Größe im Trierer Stadtbild. Nach der Verlängerung des Gastspiels um drei Wochen, schraubte sich am Sonntag die 360-Grad-Kabine zum letzten Mal in die Höhe. Damit endet ein erfolgreiches Panorama-Gastspiel: Rund 40 000 Gäste brachte der City-Skyliner nach Angaben der TTM (Trier Tourist und Marketing GmbH) seit Ende August in die außergewöhnliche Fernsicht-Position.