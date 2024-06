Aktion für den Umweltschutz 75.000 Zigarettenkippen zu viel am Moselufer

Mittlerweile hat die Trierer MoselCleanUp-Gruppe in Ordnungsdezernent Ralf Britten einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung gefunden. Er war zum zweiten Mal bei der Trierer Kippenwoche dabei. „Seit der letzten Kippenaktion 2023 fällt mir auf, wie viele Zigarettenstummel überall das Stadtbild verunreinigen“, so Britten im Gespräch mit Maia Kuhnen, Sonja Kappel, Nicole Kusche und Hedwig Schermann vom Trierer MoselCleanUp-Team. Britten nahm sich viel Zeit für die Anliegen der ehrenamtlichen Müllsammler. Er zeigte sich beeindruckt von ihrem Engagement und ihrer Entschlossenheit, die Kippenflut im Trierer Stadtgebiet zu bekämpfen. Zudem versprach er, ihre Anliegen auf politischer Ebene voranzutreiben.