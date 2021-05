Muttertag : „Dein Bild trage ich an meinem Herzen“

Entdeckung auf dem Speicher: Eine Liebesbotschaft aus der Kriegsgefangenschaft zum Muttertag. Foto: Archiv Heribert Schmitt

Trier Ein verblichenes Foto und eng geschriebene Zeilen erinnern an den Muttertag 1945.

Der zweite Sonntag im Mai ist für viele Kinder und Erwachsene ein besonderer Tag. Denn dann steht die eigene Mutter besonders im Mittelpunkt.

Blumen, Süßigkeiten und auch schon mal ein das Herz und die Nerven stärkendes Tonikum stehen seit Jahrzehnten dann ganz oben auf der Liste der Geschenke. Muttertag, das ist etwas Besonderes.

Allgemein weniger bekannt ist, dass der Muttertag eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich gelassen hat, bis er in Deutschland 1950 endgültig zum Feiertag der Floristenverbände geworden ist, weil damals nur an diesem Sonntag mit strenger Feiertagsruhe der Blumenverkauf erlaubt war.

Bereits 28 Jahre davor – in den letzten Jahren der Weimarer Republik – hatte der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber den „Tag der Blumenwünsche“ gefeiert. Doch schon ab 1926 wurde der Muttertag von der „Arbeitsgemeinschaft für die Volksgesundung“ zur Propaganda für die Volksgesundung genutzt, die in der Zeit des Nationalsozialismus weiter zugespitzt wurde.

Doch für die jungen Männer im Zweiten Weltkrieg war die Liebe zur Mutter auch ohne Propaganda und Heldenverehrung von Frauen mit mehreren Kindern oft ein wichtiger Halt, um nicht zu verzweifeln.

Auf dieses dunkle Kapitel in der Vergangenheit des Muttertags ist der Trierer Heribert Schmitt, bekannt als Geschichtenerzähler und Gedichte rezitierender Harry Hut, vor kurzem bei seinem Umzug gestoßen.

In einer Kiste mit Familienfotos fand er nicht nur den Ausweis seiner Mutter als Rot-Kreuz-Schwester aus dem Jahr 1942. Auch eine verblichene Postkarte fiel ihm in die Hände. „Das müsste ein Gruß meines Urgroßvaters Heinrich Schmitt aus der Kriegsgefangenschaft an dessen Mutter sein“, ist er inzwischen überzeugt.

Die Karte zeigt eine Frau und ist auf der Rückseite eng mit der Liebesbotschaft an die Mutter beschrieben. Hier der Text: „In Gefangenschaft in (Anm.d.Red.: der Ort ist nicht zu entziffern). Pfingsten und Muttertag 1945. Meine liebe gute Mutter! Hinter Stacheldraht muss ich Deiner an Deinem Ehrentag gedenken. Doch Mutter, umso mehr sind meine besten Wünsche bei Dir. Du weißt auch, dass mir auf der Welt nichts erspart bleibt, und dass ich alles mitmachen muss. Doch Mutter, was bleibt mir anderes übrig, entweder der Tod oder die Gefangenschaft bleibt mir. Mutter, doch meine Gedanken sind Tag und Nacht bei Euch. Bei Dir. Liebe Mutter.

Dein Bild trage ich ständig an meinem Herzen. Du warst ja immer so gut zu mir, und auch Dein Herz hing nur an Deinen Kindern. Wir werden es Dir nie vergessen, und der einzige Wunsch, liebe gute Mutter, ist, Dich gesund wiederzusehen. Bleibe Du mir nur gesund und am Leben.

Denn einmal werden wir ja doch zurückkehren und dann, meine liebe Mutter, wird der Frieden auf Erden auch für uns sein. Mutter bleibe stark. Du warst bis jetzt auch so tapfer und treu, und so werden wir auch die letzten Tage überstehen, und Gott möge Dir Kraft dazu geben. Dein Bild, Mutter, werde ich weiter an meinem Herzen tragen, und am Tage des Wiedersehens sollst Du diese Worte lesen und ich will Dich in meine Arme nehmen und küssen. Dein Heinrich.“

Ob es zu diesem glücklichen Wiedersehen gekommen ist, weiß der ehemalige Theatermann Heribert Schmitt nicht.

„Es ist leider niemand mehr da, den ich fragen könnte“, sagt er bedauernd. Beim Umzug hat er weitere Dinge gefunden, die an Geschehnisse hinweisen, die mehr als 75 Jahren zurückliegen: Die zwei Buchstützen im Regal, die ganz offensichtlich Kriegsheimkehrer aus Dankbarkeit für gute Pflege der Rot-Kreuz-Schwester Hedwig Thiel aus Speicher geschenkt haben, waren ihm lange Zeit nicht aufgefallen.

Als er sie nun in die Umzugskiste packte, sah er zum ersten Mal die Dankesschrift, die mit Lötkolben in die Unterseite eines der Bretter gebrannt worden war.