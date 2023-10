Festival und Premiere Oktoberfest, Hollywood und Fußballerfolg: Das sind die Highlights vom Wochenende (Fotos)

Auch am vierten Oktoberfestwochenende in Wittlich feierten Tausende im Festzelt. Am Freitagabend sorgten Ikke Hüftgold und die Wiesn Playboys, die auch am Samstagabend auftraten, für feucht-fröhliche Stimmung. Schlagersängerin Isi Glück sorgte dann am Samstagabend mit ihren Ballermann-Hits für Mallorca-Flair im Zelt.