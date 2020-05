Kostenpflichtiger Inhalt: Mutmacher : Corona für Kinder erklärt – auch auf Trierisch

Auf dem Weg zum Einkaufen denken sich Kim und andere Kinder lustige Begrüßungen aus, weil sie sich wegen des Virus nicht umarmen dürfen. Ihre Eltern tragen Mund-Nasen-Schutz. Foto: Jungblut & Herrmann GbR/Buchseite: Jungblut & Herrmann GbR, Illustration: C. D. Herrmann

Trier/Köln Wie erkläre ich meinen Kleinkindern eine Situation, die ich selbst kaum begreifen kann? Zwei Kölner Kreative wollen mit einem kleinen Bilderbuch dabei helfen. Und ein Trierer Cartoonist hat mitgemischt.

Die Kitas sind zu, die Spielplätze gesperrt. Oma und Opa kommen nicht mehr vorbei und Freunde auch nicht. Mama und Papa machen plötzlich einen großen Bogen um andere Menschen und ziehen sich bunte Tücher über den Mund. Und alle reden immer von diesem Corona. „Blödes Corona“, müssen viele Kinder denken. Aber was das eigentlich ist, werden die meisten nicht verstehen.

Müssen sie auch gar nicht, sagt der in Trier geborene und in Köln lebende Medien-Künstler Roman Jungblut. Aber sie müssen mit der Situation umgehen. Um dabei ein bisschen zu helfen, hat der Diplom-Designer gemeinsam mit seinem Kollegen und Studienfreund Claus Daniel Herrmann ein Bilderbuch gestaltet, ein Kinderbuch zur Pandemie.

Claus Daniel Herrmann ist einer der Herausgeber des Kinderbuchs zur Pandemie "Warum bleiben alle zu Hause?". Foto: Claus Daniel Herrmann

Info Warum das Buch noch nicht gedruckt wurde Bisher ist das Bilderbuch ausschließlich als PDF zum Download erhältlich. Denn der Druck würde Geld kosten. „Wir haben schon ganz viel Zeit reingesteckt, jetzt finanziell in Vorlage zu treten, geht nicht mehr“, sagt Jungblut. Denn Zeit hätten die beiden nur gehabt, weil ihnen durch die Corona-Krise Aufträge und damit auch Umsätze weggebrochen seien. Ein Verlag wäre zwar bereit, es zu vertreiben, aber die tatsächlichen Kosten müssten gedeckt sein, erklärt der Autor. Er und Herrmann versuchten aber, einen Weg zu finden. Ein Arzt habe selbst 100 Exemplare drucken lassen und verteilt.

„Warum bleiben alle zu Hause?“ heißt das elfseitige Werk, das den Alltag von Hauptfigur Kim während einer Pandemie zeigt: Kim wundert sich, dass Max nicht mehr zum Spielen rauskommt, dass die Kita zu ist und der Spielplatz gesperrt. Kim spielt beim Einkaufen Irrgarten, um anderen Menschen auszuweichen, denkt sich mit anderen Kindern lustige Begrüßungen statt einer Umarmung aus, wäscht sich die Hände, kocht mit Mama und sinniert über das Abstandhalten.

Roman Jungblut ist einer der Herausgeber des Kinderbuchs zur Pandemie "Warum bleiben alle zu Hause?". Foto: Claus Daniel Herrmann

„Das Buch soll Ängste nehmen, aufklären, ohne Panik zu machen und Kindern eine gewisse Normalität und damit Sicherheit vermitteln“, sagt Jungblut. Gleichzeitig solle es Erziehungsberechtigten helfen, ihrem Kind zu erklären, warum es die Einschränkungen gibt. „Natürlich findet das Kind das weiterhin doof“, sagt Jungblut. Das Bilderbuch nehme dem Thema nicht die Ernsthaftigkeit, zeige aber einen Weg, spielerisch mit der Situation umzugehen.

Hilfe haben sich die beiden „kinderlosen Kreativen“, wie sie sich selbst bezeichnen, bei einer Erziehungswissenschaftlerin sowie einem Kinder- und Jugendpsychologen geholt. „Das war super wichtig“, sagt Jungblut. „Dadurch ist der Ton des Buchs sehr viel leichter geworden, aber doch präziser.“ Ihr erster Entwurf sei vollgeknallt gewesen mit Informationen. Das überfordere Kinder. Eine genaue Erklärung, was ein Virus sei, bräuchten kleine Kinder nicht. Viel wichtiger sei: Welche Ängste kommen auf? Und wie kann man dem entgegentreten?

Auf die Idee für das Projekt hat die freischaffenden Medien-Künstler ein Bekannter von Herrmann gebracht: Ein Arzt, der in einem Coronavirus-Versorgungszentrum arbeitet, war auf den Illustrator zugekommen, ob er nicht ein paar Zeichnungen machen könne, da es kaum Material gebe, das Vorschulkindern vermittle, was gerade passiere. „Er wollte was Handfestes, das er Familien mitgeben kann“, erzählt Jungblut.

Aus einem Freundschaftsdienst entstand ein Herzensprojekt, aus den Zeichnungen entwickelte sich ein Bilderbuch. Inzwischen ist das Werk in rund 20 Sprachen erhältlich. Darunter nicht nur Englisch, Dänisch und Chinesisch, sondern auch Luxemburgisch, Kölsch und – ja, genau! – Trierisch.

Wie es dazu kam? Jungblut ist in Trier geboren und in Saarburg aufgewachsen. Freunde „aus der alten Riege von Trier“ meinten, das Buch müsse es auch auf Trierisch geben. „Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee“, dachte sich Jungblut und wandte sich an den TV. Der stellte den Kontakt zu Johannes Kolz her, der das Buch ruckzuck ins Moselfränkische übersetzt hat.

Der Trierer Cartoonist und Comic-Zeichner war gleich überzeugt: „Mir gefällt das Buch sehr gut“, sagt er. „Auch von den Illustrationen her. Ich gucke natürlich immer, wie es gezeichnet ist.“ Und es sei passend erklärt für Kinder: gut heruntergebrochen, schön verständlich.

Die Arbeit an „Warum sinn all dahemm?“ – wie das Buch auf Trierisch heißt – habe ihm Spaß gemacht. „Das war für mich mal was ganz Neues“, sagt Kolz, der normalerweise eher zeichnet. Als Ur-Trierer werde er zwar schon fast täglich gefragt, wie man das oder das auf Trierisch sage oder schreibe, „aber ein ganzes Buch übersetzt man doch selten“.

Er stelle keinerlei Anspruch auf die Richtigkeit seiner Formulierungen, „aber wirklich keinerlei!“ – das ist ihm wichtig. Denn: „Ich bin Cartoonist und kein Sprachwissenschaftler.“ Kolz lacht. „Unsere Sprache hat keine Regeln, und daran halte ich mich kategorisch. Ich schreibe so, wie man spricht.“

Die größte Herausforderung sei gewesen, dass durch die Übersetzung der Humor nicht verloren gehe. Deshalb habe er teilweise freier übersetzen müssen. Dass das Werk den kulturellen Gegebenheiten angepasst wird, war von den Herausgebern durchaus gewollt. In Trier kauft Kims Mutter deshalb standesgemäß statt für Pudding für Grombeerenschnietscher (hochdeutsch: Kartoffelpuffer oder Reibekuchen) ein. Kolz, selbst Vater einer zweijährigen Tochter, ist nach eigenen Angaben viel daran gelegen, was für Kinder zu machen, „deshalb fand ich die Aktion sehr gut“. Das I-Tüpfelchen sei für ihn der Spendenaufruf gewesen, den die Herausgeber an das Buch geknüpft haben. „So was finde ich immer unterstützenswert.“

Denn: Verdienen wollen Herrmann und Jungblut an dem Buch nichts. „Es würde sich komisch anfühlen, dafür Geld zu nehmen“, sagt Jungblut. Das Kinderbuch solle möglichst vielen Menschen helfen und es hätten sehr viele Leute kostenlos daran gearbeitet. Stattdessen bitten die Herausgeber um Spenden für Ärzte ohne Grenzen.

Mehr als 4000 Euro sind bisher zusammengekommen. „Das ist toll zu sehen, das freut mich sehr“, sagt Jungblut. Die Spenden und die positiven Rückmeldungen, die sie von Eltern bekommen, sieht Jungblut als Lohn für die Arbeit aller an dem Buch Beteiligten. „Wenn die Leute zufrieden sind und Spaß damit haben, dann ist das schon cool.“