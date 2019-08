Infrastruktur : Neue Räume für Grundschüler

Föhren/Mehring Die Verbandsgemeinde Schweich schafft neue Plätze in den Ganztagsschulen in Föhren und Mehring. Vorübergehend muss die Mensa herhalten.

Die Grundschulen in Föhren und Mehring stoßen an ihre Kapazitätsgrenze. Verantwortlich dafür sind in erster Linie zwei große Baugebiete, in denen sich auch viele junge Familien mit Kindern angesiedelt haben oder noch ansiedeln werden: „In der Acht” in Föhren und „Zellerberg” in Mehring.