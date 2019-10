Soziales : Bildungsberaterinnen gesucht

Trier (red) Erstmalig in ihrer mehr als 25-jährigen Förderhistorie initiiert die Nikolaus-Koch-Stiftung eine Projektausschreibung, indem sie eine Trägerorganisation in der Region Trier fördert, die das Projekt „Bildungsberaterinnen für Trier“ umsetzt.

Das Projekt verfolgt das Ziel, bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien zu schaffen. Zielgruppe des Projekts sind Familien mit Migrationshintergrund in Trier mit geringem Zugang zum Bildungssystem, die über ein niedrigschwelliges Familienbildungsangebot durch „Bildungsberaterinnen“ gezielt angesprochen werden. Das Förderbudget beträgt bis zu 200 000 Euro über einen Projetzeitraum von drei Jahren.

Studien belegen, dass die soziale Herkunft von Kindern in Deutschland nach wie vor in stärkerem Maß über den Bildungserfolg entscheidet als in vielen anderen Ländern. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die aus Zuwandererfamilien stammen, haben immer noch schlechtere Chancen im deutschen Bildungssystem als andere.