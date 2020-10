Medizin : Beruf mit Zukunft  

Trier Das Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier informiert über einen attraktiven Ausbildungsgang.

Nah dran an den Patienten und an der Seite der Ärzte – Operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten (OTA) kommt in den OP-Teams ein bedeutender Part zu. In einem Jahr beginnt an der OTA-Schule des Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder Trier der nächste Ausbildungsgang. Wer sich über diesen vielseitigen Beruf mit Zukunft informieren möchte, hat hierzu am Dienstag, 27. Oktober, von 10 bis 11 Uhr Gelegenheit.