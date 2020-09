Ausbildung : Klinik will mehr Menschen für den Pflegeberuf gewinnen

Das sind sie: Die Frauen und Männer, die ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe am Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier starten. Foto: TV/Brüderkrankenhaus Trier

Trier Das Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier startet den neuen Ausbildungskurs Gesundheits- und Krankenpflegehilfe.

Das Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier hat die GKPH-Ausbildung wieder in ihr Programm aufgenommen. 22 Frauen und Männer werden in den kommenden zwölf Monaten auf ihren wichtigen Einsatz auf Stationen sowie in ambulanten Einrichtungen vorbereitet.

In der Ausbildung werden fachliche und soziale Kompetenzen vermittelt und weiterentwickelt und sich schulische sowie praktische Abschnitte abwechseln, berichtet der Leiter der Pflegeschule des Bildungsinstituts, Andreas Okfen. Mit der Wiederaufnahme der GKPH-Ausbildung erweitere man das eigene Spektrum an Ausbildungen in der Pflege und schaffe so ein breiter gefächertes Angebot, so Okfen.