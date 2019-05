Rechtschreibung : Oft fehlt ein Grundverständnis für richtiges Schreiben

Trier/Saarburg/KOnz Die Nikolaus Koch Stiftung organisiert in der Hochschule Trier einen Diktatwettbewerb, der Schüler, Eltern und Lehrer aus sechs Schulen der Region testet.

Schon mit der ersten eingehenden E-Mail macht man sich ein Bild von seinem Gegenüber. Ist die Mail höflich und konkret formuliert? Und vor allem: Ist sie gespickt von Rechtschreibfehlern? Was ist das wohl für ein Mensch, der einfach keine Kommas setzt?

Die Geschäftsführerin der Nikolaus Koch Stiftung Barbara Stahl findet: „Gerade im Zeitalter der digitalen Kommunikation ist Rechtschreibung in Schule, Beruf und Privatleben wichtig – weil Jugendliche im Schnitt 220 Minuten täglich im Internet verbringen“. Jugendliche sind heutzutage oft in den sozialen Medien im Internet unterwegs und kommunizieren daher vielfach schriftlich. Rechtschreibprogramme könnten dabei zwar eine Hilfe darstellen, das erforderliche Grundverständnis für korrektes Schreiben aber nicht ersetzen, so die Geschäftsführerin.