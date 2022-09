Biologischer Weinbau : Pflanzenschutz per Drohne: Ein Weinberg wie kein anderer

Andreas Schlarb und Joachim Molz(rechts) posieren stolz mit der Weinbaudrohne. Seit Mai war sie dreimal im Einsatz und hat die Reben mit biologischem Pflanzenschutz versorgt. Foto: Laura Krabsch

Trier-Kürenz Der Weinberg am Kloster Bethanien ist einzigartig in Trier. Hier baut Joachim Molz Bio-Wein an. Und noch etwas macht den Steilhang besonders: Er ist Schauplatz der ersten biologische Pflanzenschutzspritzung mit einer Drohne in Rheinland-Pfalz.