Kommentar : Die Biotonne wird kommen, wenn auch viel zu spät!

Foto: TV/Stephan Sartoris

Zehn Jahre dauert er nun schon, der skurrile Kampf von Politikern aus Trier und Umgebung gegen die Einführung einer Biotonne. Ein Ende der Auseinandersetzung und damit auch des „Trierer Modells“ ist in Sicht. Bei den letzten Scheingefechten geht es nur noch um Deutungshoheit und Schuldzuweisung.

Wenn man ein Anschauungsbeispiel dafür sucht, was es im politischen Raum bedeutet, sich mit Händen und Füßen gegen etwas zu wehren, dann lässt sich dafür getrost das Schauspiel heranziehen, das Kommunalpolitiker und Verantwortliche des Zweckverbands Abfallwirtschaft der Region Trier - besser bekannt als ART - in den vergangenen zehn Jahren aufgeführt haben, um die flächendeckende Einführung einer braunen Biotonne zu verhindern.

Zehn Jahre lang ist es ihnen tatsächlich gelungen zu blockieren, dass ein System eingeführt wird, mit dem es fast 90 Prozent der Städte und Landkreise in Deutschland seit Jahren problemlos und effektiv schaffen, Biomüll getrennt zu sammeln. Damit reduziert sich die Menge des zu verbrennenden Restmülls und aus der gesammelten Biomasse wird Biogas erzeugt. Das klingt überzeugend, für die Verantwortlichen in der Region aber nicht überzeugend genug. Während die meisten Kommunen im Land Biomüll schon getrennt sammelten, wurde in Trier und Umgebung zunächst die Notwendigkeit eines solchen Systems gänzlich bestritten. Das Grüngut getrennt zu sammeln, reiche vollends, so das Argument.

Als sich eine getrennte Sammlung aufgrund der Gesetzeslage nicht mehr ganz verhindern ließ, wurde zunächst die Biotonne, mit der zu diesem Zeitpunkt schon Millionen Menschen problemlos Müll trennten, als für Eifel, Mosel und Hunsrück völlig ungeeignete „Madentonne“ diffamiert, um dann flächendeckend kleine Papiertüten zu verteilen, in denen die Menschen ihren Biomüll zu meist an weniger zentralen Stellen platzierten Containern bringen sollen. Das ist ein geradezu ideales System für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind oder kein Auto haben, ganz zu schweigen davon, wie gerne man sich an Tagen mit Sturm, Regen, Eis oder Schnee auf den Weg zu einem der oft viele hundert Meter entfernten Containern macht. Ironie aus! Dieses Trierer System haben übrigens Kommunalpolitiker aller politischen Richtungen im Zweckverband eingeführt und bis heute verteidigt.

Es kann niemanden ernsthaft wundern, dass mit diesem System mehr Bioabfall als nötig und wünschenswert im Restmüll landet und die Region Trier unter anderem deshalb viel mehr Restabfall produziert als der Landesdurchschnitt. Die vom Land vorgegebenen und mit Blick auf einen möglichst umwelt- und klimafreundlichen Umgang mit Müll notwendigen Zielwerte lassen sich mit dem Tüten-Bringsystem niemals erreichen. Deshalb wird auch in der Region Trier in nicht allzu ferner die Biotonne kommen. Die Menge des gesammelten Biomülls wird damit absehbar deutlich steigen, weil Menschen eben nicht vorrangig vernünftig, sondern vor allem bequem sind. Zudem werden die Gebühren für den Restmüll steigen, weil die Einführung der braunen Tonnen natürlich Geld kostet und heute nicht billiger sein wird als vor fünf oder zehn Jahren.

Höhere Gebühren verkündet niemand gern – zumal nicht wenn wie in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr Kommunalwahlen anstehen. Deshalb werden die Freunde der Papiertüte wohl noch einige lautstarke Rückzugs-Gefechte führen, mit denen die Einführung der Tonne doch noch über den Kommunalwahltermin hinaus gezögert werden könnte. Falls das nicht klappt, werden die Tütenfreunde zumindest versuchen, dem Land die Schuld für höhere Müllgebühren in die Schuhe zu schieben.