Brauchtum : Eine Eifeler Krippe für den Vatikan

Klüsserath/Mechernich/Rom Ferdi Saßmann, Dioramenbauer und Leiter der Klüsserather Krippenbauschule, ist bis zum 9. Januar in Rom bei der Ausstellung „100 presepi in vaticano“ dabei.

Diplomingenieur Ferdi Saßmann hat in ganz Europa einen guten Ruf als Krippenbauer. Derzeit erlebt er allerdings den Höhepunkt seiner 20-jährigen Tätigkeit in diesem Metier. Noch bis zum 9. Januar ist eines seiner weihnachtlichen Dioramen unter den Kolonnaden von St. Peter in Rom ausgestellt. Und zwar als Teil der Ausstellung „100 Krippen im Vatikan“. Saßmanns Arrangement ist eines von zwei Ausstellungsstücken aus Deutschland.

Ferdi Saßmann, der in der Vergangenheit bei Weltkrippenkongressen in Italien, Spanien und Russland war, leitet in Klüsserath an der Mosel die Krippenbauschule.