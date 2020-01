Region Am heutigen Freitag kommt es ganztätig zu unangekündigten Streiks der Busfahrer nahezu aller privaten Busbetriebe im Land Rheinland-Pfalz. Die Streiks könnten sich auch noch auf den kommenden Montag erstrecken.

Verdi-Landesfachbereichsleiter Jürgen Jung erklärte auf Nachfrage des TV am Freitagmorgen, dass landesweit rund 750 Busfahrer seit den frühen Morgenstunden streiken. Einzig die Regionen Bad Bergzabern, Homburg und Speyer seien in Rheinland-Pfalz von dem Streik nicht betroffen, bestätigte die Bahn-Tochter DB-Regio, in deren Auftrag die meisten privaten Buslinien im Land tätig sind. In allen anderen Regionen würden nahezu sämtliche Busse ausfallen, erklärte Verdi-Sprecher Jung. Der Streik dauere voraussichtlich bis Mitternacht und hat damit massive Auswirkungen.