Demonstrationen : Bis zu 300 Menschen demonstrieren in der City

Bis zu 300 Menschen demonstrieren in der City

Trier (red) Zwei Demonstrationen auf dem Viehmarkt in Trier hielten die Polizei am Samstagnachmittag auf Trab. Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen hatten dazu aufgerufen. Eine entsprechende Gegenveranstaltung wurde von bürgerlich-linken Spektrum angemeldet.

Die Polizei ließ daher lediglich 200 Demonstrierende auf Seiten der Corona-Maßnahmen-Kritiker zu. Auf der Gegenseite fanden sich in der Spitze circa 100 Menschen ein. Die Demonstrationen zogen sich mit Wort- und Musikbeiträgen hin. Anschließend zogen die Gegner der Corona-Maßnahmen in einem Aufzug durch die Trierer Innenstadt. Auch dieser wurde von Polizisten begleitet. Die Gegenveranstaltung zog ihrerseits mit Abstand hinter dem ersten her. Hier kam es zu einer kurzfristigen Blockade der Coronakritiker durch eine Gruppe Gegendemonstranten.