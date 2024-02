Protest vor der Porta am Montagabend Ankündigung für das Wochenende: Erneut wird in der Trierer City demonstriert (Fotos)

Trier · Zwischen zehn und 3000 Teilnehmern erwarten die Veranstalter von Demonstrationen in den kommenden Tagen in Trier. Vor allem am Sonntag dürfte es zu Beeinträchtigungen kommen. Eine erste Veranstaltung fand am Montagabend vor der Porta Nigra statt - im Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau.

20.02.2024 , 10:33 Uhr

Unte dem Motto "Say their names: Erinnern heißt verändern!" stand am Montagabend die Gedenkkundgebung an der Trierer Porta Nigra zum vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 in Hanau. Foto: Roland Morgen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Es war die bisher größte Demonstration in Trier. Ende Januar kamen 10.000 Menschen in die Trierer Fußgängerzone, um unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt. Nie wieder Faschismus“ gegen faschistische und rassistische Tendenzen in der Gesellschaft zu demonstrieren. Gut einen Monat später heißt es nun erneut „Gemeinsam gegen rechts“.