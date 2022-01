Interview : Trierer Bischof Ackermann: „Ich übernehme Verantwortung für die Fehler der Vergangenheit“

Trier Am Donnerstag hat sich der Münchner Kardinal Reinhard Marx zu dem vor einer Woche vorgestellten Missbrauchsgutachten geäußert. Was sein Trierer Kollege Stephan Ackermann von den Äußerungen seines Vorgängers hält, hat der Missbrauchsbeauftragte im Gespräch mit TV-Redakteur Rolf Seydewitz verraten.

ACKERMANN Kardinal Marx hat viele der Punkte benannt, die wir in den Blick nehmen müssen bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, aber auch mit Blick auf unsere Kirche insgesamt. Wenn er sagt, dass er keine Zukunft des Christentums in unserem Land sieht ohne eine erneuerte Kirche, stimme ich ihm zu.

ACKERMANN Manche der Punkte haben wir im Bistum Trier bereits aufgegriffen durch unsere Bistumssynode. Wir wollen eine synodalere Kirche sein, wir wollen missionarisch und diakonisch sein. Wir setzen uns mit dem Thema gemeinsame Verantwortung und geteilte Leitung auseinander. Wir sind dabei, Zug um Zug die Beschlüsse unserer Diözesansynode umzusetzen. Und wenn Kardinal Marx sagt, dass es an der Zeit ist, die Ausrichtung an der Perspektive der Betroffenen auch strukturell zu sichern, kann ich nur zustimmen. Wir haben in unserem Bistum Schritte in diese Richtung bereits unternommen. Deshalb bin ich dankbar, dass der Betroffenenbeirat seine Arbeit aufgenommen hat und die Beteiligung von Betroffenen in der Aufarbeitungskommission und im Beraterstab sichergestellt ist. Ich erlebe das als echte Bereicherung der Arbeit.