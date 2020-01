Umweltschutz : Bistum lobt Umweltpreis aus

Trier „Die Bewahrung der Schöpfung braucht nicht mehr und nicht weniger als eine ökologische Umkehr“: Das betont Bischof Dr. Stephan Ackermann in seiner Einladung zum Umweltpreis 2020 des Bistums Trier.

Bis zum 29. Mai sind Katholische Kinder- und Jugendgruppen, Jugendverbände, Kitas und Horte, sowie Schulen in katholischer Trägerschaft, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Einrichtungen, Mehrgenerationenhäuser und Familienbildungsstätten des Bistums und der Caritas eingeladen, sich für den Umweltpreis zu bewerben. Gesucht werden in diesem Jahr Initiativen oder Projekte, die dazu beitragen möchten, Schöpfung zu bewahren, Ressourcen zu schonen und einen nachhaltigen Lebensstil und den Klimaschutz zu fördern. Der mit 7000 Euro dotierte Preis wird am 11. September verliehen. 3000 Euro entfallen auf den Hauptpreis, weitere Anerkennungspreise werden vergeben.