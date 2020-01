Katholische Kirche : Kirche fördert mehr Öko-Projekte

Trier Künftig gibt es höhere Zuschüsse für klimaschützende Maßnahmen in Kitas und Bistum.

Das Bistum Trier wird intensiver klimaschützende Projekte fördern. Dafür wurden die Richtlinien des so genannten Klima-Fonds des Bistums überarbeitet. Das Bistum hatte den Fonds 2012 eingerichtet mit dem Ziel, den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen zu reduzieren und und klimaverantwortliches Handeln im Bistum Trier zu fördern. Aus dem Fonds werden Maßnahmen in Kirchengemeinden, in den Einrichtungen der KiTa gGmbH und des Bistums gefördert.