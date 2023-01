Katholische Kirche : Nach Tod von Benedikt: Glocken im ganzen Bistum Trier sollen jeden Mittag minutenlang läuten

Bischof Ackermann trifft Papst Benedikt 2009 in Rom. Foto: KNA

Trier In allen Kirchen des Bistums soll mit Trauergeläut dem am Samstag verstorbenen Papst Benedikt gedacht werden. Zudem findet im Trierer Dom in der nächsten Woche ein Requiem statt. Dort können sich die Gläubigen auch in ein Kondolenzbuch eintragen.