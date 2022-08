Kirche : Kommission im Bistum Trier: Priester missbrauchte Mitarbeiterin jahrelang

Trier Am Donnerstag wird der Zwischenbericht der Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier vorgestellt. Ein erstes Ergebnis liegt vor. Doch es wird nicht im Zwischenbericht erscheinen. Das hat einen Grund.

Am 15. Juli 2003 steht Karin Weißenfels vor Kardinal Reinhard Marx. Er ist damals Bischof von Trier. Sie liest ihm sieben am Computer geschriebene Seiten vor - ihre Leidensgeschichte. Weißenfels offenbart, von einem Priester, der ihr Vorgesetzter und 20 Jahre älter ist, jahrelang sexuell missbraucht worden zu sein. Als sie von ihm schwanger ist, raten er und ein befreundeter Priesterkollege, bei dem sie beichtet, ihr zur Abtreibung.

Neben dem emeritieren Jura-Professor Gerhard Robbers gehören zwei Vertreter des Betroffenenbeirats (Uwe Christoffer und Horst Wirz) zur Kommission, sowie Psychologin Petra Hank (Forschungsschwerpunkt Diagnostik und Evaluationsmethodik an der Universität Trier), der frühere Abteilungsleiter im saarländischen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Herbert Heyd, Historiker Lutz Raphael, (Ordinarius für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), die Direktorin des Trierer Bistumsarchivs und Kanzlerin der Bischöflichen Kurie Monica Sinderhauf. Die Mitglieder sind laut Bistum zunächst für drei Jahre ernannt. Insgesamt soll die Aufarbeitung sechs Jahre dauern, jährliche Zwischenberichte sind angekündigt.

Wie sexueller Missbrauch im Bistum Trier aufgearbeitet wird

Auch mit dem bundesweit bekannten Fall Weißenfels hat sich die Kommission eingehend befasst. So steht es in einem Brief an die Betroffene, der unserer Zeitung vorliegt. Die Kommission sei zu dem Ergebnis gelangt, dass Weißenfels in vielfacher Hinsicht durch sexuellen Missbrauch Unrecht geschehen sei und sie habe eine lange Leidensgeschichte ertragen müssen, die bis heute anhalte. „Die Unabhängige Aufarbeitungskommission ist der Auffassung, dass Sie bereits im Jahre 1989 jedenfalls wegen ihres beruflichen Abhängigkeitsverhältnisses als Schutz und hilfsbedürftige Erwachsene anzusehen sind“, steht in dem von Robbers unterzeichneten Schreiben vom 5. Juli. Weißenfels hat die Echtheit dieses Briefes bestätigt.