Pfarrgemeinderat will Abberufung Bistum Trier prüft Amtsentzug eines AfD-Landtagsabgeordneten

Das Bistum Trier muss nun über den Antrag entscheiden. Es dürfte einer der ersten Prüffälle nach dem Beschluss der katholischen Bischöfe in Deutschland zu Rechtsextremismus sein. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte sich in ihrer am 22. Februar veröffentlichten Erklärung von der AfD abgegrenzt und die Partei als für Christen nicht wählbar bezeichnet.