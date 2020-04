Spendenaufruf : Bistum Trier unterstützt Caritas-Flüchtlingshilfe in Griechenland

Trier Es werden 50 000 Euro zur Verfügung gestellt, um in Lagern gestrandeten Menschen zu helfen. Der Diözesan-Verband bittet um weitere Spenden.

Das Bistum Trier wird aus seinem Nothilfefonds 50 000 Euro an Caritas International spenden, um den Geflüchteten in den Lagern auf Lesbos und Chios zu helfen. Dies kündigte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Dienstag an: „Zu der Notsituation in den Flüchtlingscamps kommt nun noch die Gefahr des Coronavirus. Die ersten Fälle auf den Inseln sind bestätigt – ein Ausbruch in einem Flüchtlingscamp hätte fatale Folgen. Viele der dort lebenden Kinder und älteren Menschen haben bereits jetzt einen geschwächten Gesundheitszustand. In dieser Notlage möchten wir uns solidarisch mit den Geflüchteten zeigen und die Caritas vor Ort in ihren Bemühungen unterstützen.“