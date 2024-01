Finanzielle Unregelmäßigkeiten Untreue-Vorwürfe gegen Trierer Bistumspriester: Darum ermittelt die Staatsanwaltschaft

Hat ein katholischer Priester aus dem Bistum Trier Kirchengelder veruntreut? Wegen dieses Vorwurfs ermittelt inzwischen die Trierer Staatsanwaltschaft gegen einen ehemals in der Eifel eingesetzten Geistlichen. Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg hatte den Priester Anfang Dezember „wegen vermuteter finanzieller Unregelmäßigkeiten an seinem früheren Einsatzort“ von seinen Aufgaben entbunden. Wo der Mann zuletzt eingesetzt war, wurde nicht mitgeteilt. Es hieß lediglich, der Priester sei aktuell nicht in einer Pfarrei tätig gewesen.