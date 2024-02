Fall aus frühen achtziger Jahren Bistum Trier veröffentlicht weiteren Missbrauchsfall durch Priester

Info

Die Lebensdaten und die beruflichen Stationen von Nikolaus Schwerdtfeger:

*02.12.1928 in Kempen/Niederrhein

01.08.1954 Weihe im Trierer Dom

31.05.1955 Kaplan in Koblenz-Arenberg (heute: PG Koblenz Rechte Rheinseite, PastR Koblenz)

18.10.1955 Kaplan in Saarlouis St. Ludwig (heute: Pfarrei St. Ludwig Saarlouis, PastR Saarlouis)

19.03.1958 Kaplan in Saarbrücken St. Michael (heute: Pfarrei Saarbrücken St. Johann, PastR Saarbrücken)

20.02.1962 Pfarrer in Nachtsheim (heute: PG Nachtsheim, PastR Mayen)

17.03.1975 Pfarrer in Bassenheim (heute: Pfarrei Mülheim-Kärlich Heilig Geist, PastR Andernach)

01.10.1975 zusätzlich Seelsorger im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

30.09.1988 Verzicht auf die Pfarrerstelle und Entpflichtung vom Dienst als Krankenhausseelsorger, beurlaubt für ein Jahr; gleichzeitig beauftragt zur Mitarbeit in Königsfeld St. Nikolaus (heute: Pfarrei Brohltal Herz Jesu, PastR Sinzig)

31.03.1989 einstweiliger Ruhestand

+24.02.2000 in Koblenz im Caritashaus St. Elisabeth Koblenz-Arenberg

01.03.2000 Beisetzung auf dem Hauptfriedhof in Koblenz