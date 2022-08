Kirche : Missbrauch im Bistum Trier: Viel mehr Opfer als gedacht, schwere Vorwürfe gegen Ackermann

Trier Das Bistum Trier hat lange nichts getan, um Menschen vor sexuellem Missbrauch durch Priester zu schützen. Eine unabhängige Kommission erhebt schwere Vorwürfe gegen frühere Kirchenobere. Auch Bischof Ackermann steht in der Kritik.

Die aktuelle Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Bistum Trier könnte erneut viele Gläubige dazu veranlassen, der Kirche den Rücken zu kehren. Nicht nur, weil der am Donnerstag präsentierte Zwischenbericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission zeigt, dass es im Bistum Trier deutlich mehr Opfer sexueller Gewalt und auch viel mehr Täter gab und gibt, als bisher bekannt war.

Zusätzlich steht Bischof Ackermann – der nur noch bis September katholischer Missbrauchsbeauftragter ist – (erneut) in der Kritik, weil er als Sexualstraftäter verurteilte Priester in die Krankenhausseelsorge versetzte, wo sie einem Bericht der Zeit-Beilage „Christ & Welt“ zufolge weiter Kontakt zu Kindern haben konnten. Zumal die dort Verantwortlichen nichts über die Vergangenheit der Priester wussten. Neu sind die Vorwürfe nicht. 2012 hatte der Spiegel über sieben pädophile Geistliche berichtet, die im Bistum damals noch im Einsatz waren. Inzwischen betont die bischöfliche Pressestelle, dass kein unter Verdacht stehender Priester oder Diakon mehr im aktiven Dienst sei.

Kommission zum Missbrauch im Bistum Trier kritisiert Vertuschung und Desinteresse an den Opfern

Kirche : Kommission zum Missbrauch im Bistum Trier kritisiert Vertuschung und Desinteresse an den Opfern

Dennoch bringt die aktuelle Berichterstattung den Bischof in Bedrängnis. Zeigt die Recherche der Zeit doch, dass es im Bistum System hatte, Männer, die Kinderpornografie gehortet oder Kinder missbraucht hatten, als Krankenhausseelsorger einzusetzen.

Der Zwischenbericht über Missbrauch im Bistum Trier

Auch der mit Spannung erwartete erste Zwischenbericht wirft kein gutes Licht auf die Vorgänge im Bistum. Schon im „Hellfeld“ – also aktenkundig – zählen die Wissenschaftler Hunderte Opfer sexueller Gewalt. Auf der Basis von Daten, die das Bistum selbst zusammengestellt hat, konnte die Kommission für den Zeitraum zwischen 1946 bis 2021 genau 513 Betroffene identifizieren. Als Beschuldigte des sexuellen Missbrauchs – oder auch als überführte Täter – sind 195 Personen erfasst.

„Es steht zu erwarten, dass sich diese Zahlen im Laufe der Studie erweitern werden“, heißt es in dem Dokument. Wenn das Hellfeld präzise erfasst ist, werde dies auch ermöglichen, abzuschätzen, welches Ausmaß das Dunkelfeld hat.

Wie das Bistum Trier einen Missbrauchspriester in Paraguay versteckt hat

Aus Peter wird Padre Pablo : Wie das Bistum Trier einen Missbrauchspriester in Paraguay versteckt hat

„Keine Maßnahmen zum Schutz potentiell Betroffener“ im Bistum Trier

Inwieweit Bernhard Stein, der von 1967 bis 1980 Trierer Bischof war, Missbrauchsfälle vertuscht, Täter gedeckt und die Geistlichen ungestraft versetzt hat, wird die Kommission in einer ersten Studie zur Ära Stein erst Mitte Oktober beantworten.

Schon jetzt äußert sie allerdings sehr deutliche Kritik, an dem „Umstand, dass und wie vermeintliche oder überführte Täter innerhalb und außerhalb des Bistums versetzt wurden und dass es am neuen Ort erneut zu Missbrauchstaten an Jugendlichen und Kindern kam“.