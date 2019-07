Religion : Bistum Trier: Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordniveau

Trier Die Zahl der Kirchenaustritte im Bistum Trier ist im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt. Nach den am Freitag veröffentlichten Zahlen kehrten 10.096 Katholiken der Kirche den Rücken, 2069 mehr als im Vorjahr.

Sei Nachfolger Ulrich Graf von Plettenberg sagte am Freitag, es schmerze sehr, „dass so viele die Erfahrung machen, dass Kirche sie in ihren konkreten Lebensumständen nicht mehr anspricht“. Der Sprecher der Opferorganisation Missbit, Thomas Schnitzler, sieht in den hohen Austrittszahlen auch ein Indiz für das schlechte Missbrauchsmanagement der Kirche. Damit habe sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt.