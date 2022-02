Verkehr : Bitburger Straße in Trier am Samstag teilweise gesperrt – wegen Grünarbeiten

Bitburger Straße in Trier am Samstag teilweise gesperrt – wegen Grünarbeiten

Trier Auf der Bitburger Straße kommt es am Samstag zu Verkehrsbehinderungen. Eine Spur wird teilweise gesperrt. Alles, was Sie darüber wissen müssen.

Im unteren Abschnitt der Bitburger Straße ist am kommenden Samstag, 12. Februar, mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zwischen der Napoleonsbrücke und der Fußgängerampel am Ada-Lovelace-Weg steht an diesem Tag in beiden Fahrtrichtungen nur jeweils eine Spur zur Verfügung.