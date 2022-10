Was tun, wenn der Strom weg ist? : Blackout: So bereitet sich Trier auf den Ernstfall vor

Extra

Der Katastrophenschutz müsse wieder aufgestellt werden „wie in Zeiten des Kalten Krieges“: Das sagte Triers Feuerwehrchef Andreas Kirchartz bei einem Pressegespräch im Trierer Rathaus am Mittwoch. Die Anfang des Jahres neu gegründete und bisher aus zwei Mitarbeitern bestehende Feuerwehrabteilung „Katastrophenschutz“ müsse dafür personell aufgestockt werden. Der Wiederaufbau eines Sirenennetzes, das auch Lautsprecheransagen ermögliche, werde ebenfalls vorangetrieben. Die kritische Infrastruktur müsse gestärkt und die Bevölkerung auf den Ernstfall vorbereitet werden.

Dass Trier Nachholbedarf hat, zeigte sich am vergangenen Montag, als die Berufsfeuerwehr zur Übung einen Stromausfall in ihrer Hauptwache simulierte: Die Notstromaggregate sprangen zwar an, die Telefonanlage fiel allerdings trotzdem aus. Zwei Stunden lang war die Notrufnummer 112 gestört und musste auf den 110-Notruf der Polizei umgeleitet werden.

Bei den „Trierer Warnwochen“, die am Donnerstag, 10. November, beginnen, will die Stadt mit ihren Bürgern das richtige Verhalten im Notfall üben. Unter anderem soll über die verschiedenen Warnsignale des geplanten neuen Sirenennetzes informiert werden und was die jeweiligen Signaltöne bedeuten. Die Trierer Warnwochen sollen auf den bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, vorbereitet, an dem in ganz Deutschland Alarmierungs- und Notfallabläufe geprobt werden.