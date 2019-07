Vereine : Blau-Weiß Ehrang wählt verjüngten Vorstand

Trier-Ehrang Jürgen Haubrich bleibt Vorsitzender, Maria Mayer übernimmt den neuen Posten der Geschäftsführerin.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang hat das tolle, unvergessliche Jahr mit all seinen Aktivitäten bei den Jahreshauptversammlungen von Stamm- und Förderverein Revue passieren lassen.

Mehr als 50 Mitglieder beider Vereine kamen erstmals an neuem Ort im Bürgerhaus zusammen. Die Vorsitzenden Jürgen Haubrich (Stammverein) und Matthias Haas (Förderverein) dankten in ihren Rückblicken allen Beteiligten beider Vereine sowie Freunden und Gönnern, die zum Gelingen der zahlreichen Veranstaltungen auch außerhalb von Karneval und Theater beigetragen haben. In den Jahreshauptversammlungen wurde gemeinsam Bilanz gezogen, Geschäfts- und Kassenberichte vorgelegt sowie der Vorstand des Stammvereins neu gewählt.