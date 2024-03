Film aus? Bleibt die Leinwand im Trierer CinemaxX heute schwarz? Mitarbeiter zum Streik aufgerufen

„Dune: Part Two“, „Bob Marley: One Love“ oder „Wo die Lüge hinfällt“: Das sind die Blockbuster, die am Freitagabend im CinemaxX in Trier gezeigt werden sollten. Ob die Filme über die Leinwand laufen werden, ist noch unklar. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Kinos zum Warnstreik aufgerufen – vor Beginn des Abendprogramms.