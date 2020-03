Coronavirus : Busse verbreiten positive Stimmung

Trier Viele, die derzeit einen Trierer Linienbus bei einer Leer- oder Betriebsfahrt sehen, werden wohl lächeln.

(mai) Denn auf den Zielschildern der Busse steht „SWT Bleibt gesund!“ (statt „www.swt.de“). Auf der Facebookseite der Stadtwerke heißt es dazu: „Eine tolle Idee von Lotta (15) und Laurens (12), wie wir finden!“ Die Schüler haben den Vorschlag laut SWT-Sprecherin Nina Traut am Wochenende per E-Mail an den Verkehrsverbund Region Trier gesandt, der ihn an die SWT weitergereicht hat, die ihn am Donnerstag umgesetzt haben. Die Reaktionen seien äußerst positiv, sagt Traut. Auch Stadtbus-Fahrer Oliver Engel (Foto) findet die Sache gut. Auf Facebook gab es mehr als 660 Likes dafür. Foto: Roland Morgen